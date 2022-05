50MP कैमरा और 33W फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा Moto G82, लीक हुए सारे स्पेसिफिकेशन

मोटो G82 इस महीने के आखिर में मार्केट में लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले इस अपकमिंग फोन के सारे फीचर और स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। यह फोन 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा और 33W की चार्जिंग के साथ आएगा।

