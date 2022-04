हिंदी न्यूज़ गैजेट्स आ रहा कम दाम में हैवी फीचर्स वाला Moto G52 स्मार्टफोन; लॉन्च से पहले कीमत Leak

मोटोरोला का नया G-सीरीज स्मार्टफोन, Moto G52, इस महीने के अंत में भारत में लॉन्च होगा। हैंडसेट की कीमत करीब 20,000 रुपये हो सकती है। अपकमिंग मोटोरोला स्मार्टफोन Redmi Note 11 Pro Plus को टक्कर देगा:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 16 Apr 2022 09:07 AM

