50MP कैमरा वाले Motorola के सस्ते फोन Moto G22 की पहली सेल, मिलेगा ₹1 हजार का डिस्काउंट

मोटोरोला G22 की आज पहली सेल है। 10,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ आने वाले इस फोन को आप 1 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। कंपनी का यह फोन 50 मेगापिक्सल का क्वॉड कैमरा सेटअप के साथ आता है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Wed, 13 Apr 2022 11:19 AM

