8 April को जबरदस्त कैमरा-बैटरी के साथ आ रहा Moto G22, कीमत होगी इतनी कम की उड़ जाएंगे होश

स्मार्टफोन कंपनी मोटोरोला अपने Moto G22 स्मार्टफोन को ग्लोबली लॉन्च करने के एक महीने बाद भारत में पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्मार्टफोन 8 अप्रैल को भारत में आ रहा है, जानें कीमत:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Tue, 05 Apr 2022 12:48 PM

