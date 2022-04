Motorola ला रहा स्टायलस वाला तगड़ा 5G फोन, 50MP कैमरा के साथ मिलेगा दमदार प्रोसेसर और डिस्प्ले

Moto G Stylus 5G (2022) स्मार्टफोन जल्द मार्केट में लॉन्च हो सकता है। इस फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दे सकती है। फोन का डिस्प्ले की काफी शानदार होगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Thu, 07 Apr 2022 05:57 PM

इस खबर को सुनें