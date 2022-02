हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया Moto G Stylus 2022, जबर्दस्त है फोन का लुक

50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ आया Moto G Stylus 2022, जबर्दस्त है फोन का लुक

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 04 Feb 2022 11:31 AM

इस खबर को सुनें