लॉन्च से पहले Moto Edge 30 Pro का डिज़ाइन-फीचर्स लीक, 68W फास्ट चार्जिंग और जानदार कैमरा से लैस

हिंदी न्यूज़ गैजेट्स लॉन्च से पहले Moto Edge 30 Pro का डिज़ाइन-फीचर्स लीक, 68W फास्ट चार्जिंग और जानदार कैमरा से लैस

लॉन्च से पहले Moto Edge 30 Pro का डिज़ाइन-फीचर्स लीक, 68W फास्ट चार्जिंग और जानदार कैमरा से लैस

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Tue, 25 Jan 2022 11:06 AM

इस खबर को सुनें