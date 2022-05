बजट सेगमेंट में तहलका मचाने आया Moto E32, 5000mAh बैटरी और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है खूबी

मोटोरोला ने बजट सेगमेंट में अपने नए स्मार्टफोन मोटो E32 को लॉन्च कर दिया है। फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 5000mAh बैटरी और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप ऑफर किया जा रहा है।

Wed, 04 May 2022 10:42 AM

Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 10:42 AM

