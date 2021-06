3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बिक गए रेडमी के यह स्मार्टफोन, जानें डीटेल

Xiaomi के सब-ब्रैंड रेडमी के स्मार्टफोन्स भारतीय यूजर्स को काफी पसंद आ रहे हैं। यही कारण है कि भारत में मार्च में लॉन्च हुई Redmi Note 10 Series के अब तक 20 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन बिक चुके हैं, जिनकी कीमत 3 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। इस सीरीज के तहत चार स्मार्टफोन- रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10S और रेडमी नोट 10 आते हैं। कंपनी ने रेडमी नोट 10S को मई की शुरुआत में लॉन्च किया था, जबकि बाकी डिवाइस भारत में मार्च 2021 में लॉन्च किए गए थे।

कंपनी ने ट्विट करके दी शानदार सेल की जानकारी

कंपनी ने इस शानदार सेल की जानकारी रेडमी इंडिया के ट्विटर हैंडल से दी। कंपनी ने इस ट्वीट में Mi फैन्स को भी धन्यवाद दिया। हालांकि, रेडमी ने इस ट्वीट में यह नहीं बताया कि 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सेल में रेडमी नोट 10 सीरीज के कौन से हैंडसेट के सबसे ज्यादा यूनिट बिके।

#MiFans, We love you 3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ ♥️



We're overjoyed to share that we have shipped ₹3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣Cr+ worth of revolutionary #RedmiNote10 Series since launch.



Thank you for your continuous love & support! 😍#NoMiWithoutYou pic.twitter.com/E19fs8LE6Q