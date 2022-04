Micromax ला रही एक और सस्ता फोन, ऐसा होगा कैमरा-प्रोसेसर, लॉन्च जल्द

कंपनी की योजना एक और बजट स्मार्टफोन Micromax In 2c लॉन्च करने की है। यह कंपनी के Micromax In 2B का सक्सेसर मॉडल होगा। इस फोन में In 2b की तरह ही Unisoc T610 प्रोसेसर दिया जा सकता है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sun, 17 Apr 2022 08:12 AM

इस खबर को सुनें