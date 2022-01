कर लो तैयारी! 25 जनवरी को आ रहा है Micromax का धाकड़ स्मार्टफोन, सस्ती में मिलेंगे जानदार फीचर्स

देसी कंपनी Micromax जल्द भारत में अपना माइक्रोमैक्स आईएन नोट 2 (Micromax IN Note 2) लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने एक ट्विटर पोस्ट के जरिए यह घोषणा की है कि यह फोन 25 जनवरी को भारत में आ रहा है। Micromax ने ट्वीट में जो फोटो शेयर की है उसे पता चलता है कि IN Note 2 में पीछे की तरह तीन कैमरे हैं जिसका डिज़ाइन गैलेक्सी S20 जैसा दिख रहा है। बजट सेगमेंट के लिए यह डिजाइन दिलचस्प है। माइक्रोमैक्स के टीज़र से यह भी पता चला है कि माइक्रोमैक्स इन नोट 2 के कम से कम दो कलर वेरिएंट में पेश होगा।

ट्विटर पोस्ट ने यह भी पुष्टि की कि Micromax IN Note 2में चमकदार ग्लास फिनिश" होगा। यह शानदार दिखने वाला एक किफायती फोन होगा। IN Note 2 एक पंच-होल डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसमें सभी तरफ बेज़ेल्स होंगे। हालांकि माइक्रोमैक्स ने यह नहीं बताया है कि डिस्प्ले किस पैनल का उपयोग करेगा। माइक्रोमैक्स संकेत दे रहा है कि इस आगामी फोन में AMOLED डिस्प्ले होने की संभावना है। दरअसल, माइक्रोमैक्स ने एक यूजर के सवाल का जवाब "शायद" में दिया, जिसमें कहा गया था, "क्या हम इस स्मार्टफोन में एमोलेड डिस्प्ले की उम्मीद कर सकते हैं?" Micromax ने यह भी पुष्टि की है कि IN Note 2 फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचा जाएगा।

बता दें कि माइक्रोमैक्स का आखिरी फोन IN Note 1 था जिसे पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया था। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में पंच-होल सेटअप के साथ 6.67-इंच 1080p एलसीडी है, और यह एक ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो जी85 प्रोसेसर है। फोन के पिछले हिस्से पर फिंगरप्रिंट सेंसर है। फोटोग्राफी के लिए, Micromax IN Note 1 में 48-मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 5-मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और पीछे की तरफ 2-मेगापिक्सल के दो कैमरे हैं, जबकि सेल्फी के लिए इसमें 16-मेगापिक्सल का कैमरा है। IN Note 1 में 18W फास्ट चार्जिंग के साथ 5000mAh की बैटरी है। इसमें रिवर्स चार्जिंग की भी सुविधा है ताकि आप इससे दूसरे स्मार्टफोन और ईयरबड्स को चार्ज कर सकें।