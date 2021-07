Micromax In Note 2 स्मार्टफोन 30 जुलाई को हो सकता है लॉन्च, मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G95 चिपसेट

देसी स्मार्टफोन कंपनी Micromax ने इस साल की शुरुआत में मार्केट में अपने IN Series के स्मार्टफोन- IN 1 को लॉन्च किया था।अब कंपनी 30 जुलाई को एक नया हैंडसेट लॉन्च करने वाली है, जिसे IN 1 का सक्सेसर माना जा रहा है। 30 जुलाई को कौन सा फोन लॉन्च होगा इस बारे में कंपनी की तरफ फिलहाल जानकारी नहीं दी गई।

हालांकि, लीक रिपोर्ट्स के अनुसार माइक्रोमैक्स का यह नया फोन IN 2 या In Note 2 हो सकता है। इस अपकमिंग स्मार्टफोन को हाल में बेंचमार्किंग प्लैटफॉर्म गीकबेंच पर भी देखा गया था और इसका कोडनेम E7746 है।

मिलेगा मीडियाटेक हीलियो G95 प्रोसेसर

गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार यह फोन 4जीबी रैम और मीडियाटेक हीलियो G95 प्रोसेसर के साथ आएगा। फोन को कंपनी दो स्टोरेज ऑप्शन के साथ लॉन्च कर सकती है। लिस्टिंग में यह भी बताया गया है कि फोन ऐंड्रॉयड 11 आउट-ऑफ-द-बॉक्स पर बेस्ड कंपनी के कस्टमाइज्ड यूआई के साथ आएगा।

IN 2 में अलग चिपसेट का दावा

रिपोर्ट के अनुसार गीकबेंच के सिंगल-कोर टेस्ट में इस फोन को 500 और मल्टी-कोर टेस्ट में 1546 का स्कोर मिला है। हाल में आई लीक में दावा किया गया था कि IN 2 में कंपनी Unisoc T610 SoC ऑफर करने वाली है। अगर ऐसा होता है, तो गीकबेंच पर दिखा यह फोन IN Note 2 हो सकता है।

13 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप

फीचर और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में लीक रिपोर्ट्स में कई दावे किए गए हैं। बताया जा रहा है कि माइक्रोमैक्स का यह अपकमिंग स्मार्टफोन 6.5 इंच के एचडी+ LCD वॉटरड्रॉप नॉच डिजाइन डिस्प्ले के साथ आ सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप ऑफर कर सकती है। इसमें 13 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक 2 मेगापिक्सल का सेकंडरी लेंस दिया जा सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने की उम्मीद है।

7 हजार रुपये के आसपास हो सकती है कीमत

फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। कीमत की जहां तक बात है, तो यह फोन एक एंट्री लेवल डिवाइस होगा और इसकी शुरुआती कीमत 7 हजार रुपये के आसपास हो सकती है।