सबसे तगड़ा ऑफर! मात्र 549 रुपये में खरीदें Micromax का 32GB स्टोरेज और 5000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन

Micromax In 2C स्मार्टफोन कुछ दिनों पहले भारत में लॉन्च हुआ था और अब यह डिवाइस सेल के लिए उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट पर चल रही बिग सेविंग डे के दौरान और इस फोन को बहुत ही सस्ते में खरीद पायेंगे।

Wed, 04 May 2022 08:41 AM

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 08:41 AM

इस खबर को सुनें