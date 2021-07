Micromax IN 2b के कलर वेरियंट और डिजाइन को कंपनी ने किया टीज, 30 जुलाई को लॉन्च होगा फोन

Micromax भारत में 30 जुलाई को अपने नए स्मार्टफोन Micromax In 2b को लॉन्च करने वाला है। यह इस सीरीज का चौथा स्मार्टफोन होगा। इससे पहले कंपनी इस सीरीज के तहत In Note 1, In 1b और In 1 जैसे स्मार्टफोन को लॉन्च कर चुकी है। In 2b के लॉन्च से पहले कंपनी ने इस अपकमिंग स्मार्टफोन का एक टीजर वीडयो शेयर किया है। इस वीडियो में फोन के डिजाइन और कलर वेरियंट का पता चलता है।

तीन कलर ऑप्शन में आएगा फोन

शेयर किए गए टीजर के अनुसार In 2b स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन- ब्लैक, ग्रीन और ब्लू में आएगा। फोन के रियर पैनल पर रेक्टैंगल शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसमें एलईडी फ्लैश के साथ दो कैमरे लगे हैं। इसके अलावा बैक पैनल पर आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर और एक स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिलेगा। वहीं, फोन के राइट एज पर कंपनी पावर और वॉल्यूम बटन दे रही है।

मिलेगी 5000mAh की बैटरी

माइक्रोमैक्स In 2b का लैंडिंग पेज कंपनी की वेबसाइट पर लाइव हो गया है। माइक्रोसाइट के अनुसार फोन में दिया गया डिस्प्ले टियरड्रॉप नॉच डिजाइन के साथ आएगा। बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए फोन में खास चिपसेट दिया गया है जो G52 GPU के साथ मिलकर काम करता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 160 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक और 50 घंटे तक का टॉक टाइम देती है।

गीकबेंच पर देखा जा चुका है फोन

इस अपकमिंग स्मार्टफोन को पिछले साल गीकबेंच पर भी देखा गया था। गीकबेंच लिस्टिंग के अनुसार यह फोन Unisoc T610 चिपसेट के साथ आएगा। लिस्टिंग की मानें तो यह फोन 4जीबी रैम से लैस है और यह ऐंड्रॉयड 11 ओएस पर काम करेगा।

लीक रिपोर्ट में दी गई कैमरा की जानकारी

हाल में आई एक लीक में दावा किया गया था कि माइक्रोमैक्स In 2b में कंपनी 6.5 इंच के एचडी+ LCD डिस्प्ले के साथ 13 मेगापिक्सल+2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप ऑफर करेगी। इसी लीक के अनुसार फोन में मिलने वाला फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा फोन में कंपनी 10 वॉट की चार्जिंग और माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट के साथ 64जीबी का इंटरनल स्टोरेज भी देगी।