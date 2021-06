Xiaomi Mi 11X सीरीज का जलवा, डेढ़ महीने में बिके 300 करोड़ के फोन

Xiaomi Mi 11X सीरीज को यूजर्स को जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी के इंडिया हेड मनु कुमार जैन ने बताया कि लॉन्च के डेढ़ महीने के अंदर इस सीरीज के स्मार्टफोन्स ने लॉकडाउन के बावजूद 300 करोड़ रुपये की सेल की है। इस सीरीज के तहत कंपनी Mi 11X Pro फ्लैगशिप और Mi 11X मिड रेंज स्मार्टफोन ऑफर करती है।

Mi Mix 11 सीरीज को कंपनी ने भारत में अप्रैल 2021 के आखिर में लॉन्च किया था। Mi 11X की सेल भारत में 27 अप्रैल को शुरू हुई थी और Mi 11X Pro को कंपनी ने 3 मई से सेल के लिए उपलब्ध कराया था। Mi 11X की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये है। वहीं, Mi 11X Pro 39,990 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ आता है।

