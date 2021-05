OMG! ग्राहक ने Amazon से आर्डर किया माउथवॉश, घर पहुंचा Redmi का ये 13000 रुपये का स्मार्टफोन

कहते हैं कब किसी की किस्मत चमक जाए ये कोई नहीं जानता।। ये कहावत आज आपको इस सच नजर आएगी। यूं तो अक्सर देखने में आता है की ऑनलाइन फोन आर्डर करने पर साबुन या पथर निकल जाता है। लेकिन, इस बार ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल मुंबई में एक शख्स ने Amazon से माउथवॉश ऑर्डर किया था जिसकी कीमत लगभग 400 रुपये थी। लेकिन जब उन्होंने बॉक्स open किया तो उसमें उन्हें Redmi का शानदार स्मार्ट फ़ोन Redmi Note 10 रखा मिला।

ट्वीट पर वायरल हो रहा है इस शख्स का ट्वीट

इस घटना की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके साझा की और साथ ही Amazon को भी इस बारे में बताया। उन्होंने साथ ही लिखा कि माउथवॉश उन उत्पादों में शामिल है जो उपयोग के साथ खत्म हो जाते हैं। इस वजह से वो फोन लौटाने के लिए ऑर्डर रिटर्न भी नहीं कर पा रहे हैं।

Hello @amazonIN Ordered a colgate mouth wash via ORDER # 406-9391383-4717957 and instead of that got a @RedmiIndia note 10. Since mouth was in a consumable product returns are restricted and am unable to request for return via the app(1/2) pic.twitter.com/nPYGgBGNSR