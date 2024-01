Uber में खो जाएं Smartphone तो उठाएं ये कदम, मिनटों में मिल जाएगा वापस, फॉलो करें ये आसान प्रोसेस

ऐप पर पढ़ें

उबर-ओला जैसी ऑनलाइन कैब सर्विस अब ज्यादातर बढ़े शहरों में मौजूद हैं। इन कंपनी के आने से आम आदमी के लिए यात्रा करना काफी आसान हो गया है। अब आप अपने स्मार्टफोन के जरिए शहर के किसी भी कोने से बस एक क्लिक में कैब बुक कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप उबर में ट्रेवल करते समय स्मार्टफोन भूल जाएं तो क्या करें? आपकी इसी परेशानी का जवाब हम लेकर आए हैं।

जानिए Uber में यात्रा के दौरान यदि आप का फोन खो जाए तो क्या करना चाहिए और उसे वापस पाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं।

दिल खुश कर देगा Jio और Airtel का 148 रुपये का प्लान, भारी-भरकम डेटा के साथ FREE मिलेंगे 15 OTT ऐप्स

Uber में स्मार्टफोन भूल जाएं तो उठाएं ये कदम

> उबर एप्लीकेशन को ओपन करें और मेन्यू पर क्लिक करें।

> ‘Your Trips’ सेक्शन में वो ट्रिप सेलेक्ट करें जिसमें आपका सामान खोया है।

> इसके बाद ‘Report an issue with this trip’ पर क्लिक करें।

> इसके बाद ‘I lost an item’ पर क्लिक करें

> इसके बाद आपको ‘Contact my driver about a lost item’ विकल्प आपको दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें और नीचे आएं।

> फोन खोने के मामले में, आप किसी दूसरे डिवाइस पर अपने क्रेडेंशियल्स के साथ अपने उबर खाते में लॉग इन कर सकते हैं

> एक दूसरा मोबाइल नंबर दर्ज करें

> सबमिट करें। फिर, ड्राइवर आपको कुछ ही सेकंड में वापस कॉल करेगा।

इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद उबर आपकी आपके ड्राइवर से बात कराएगा। आपको उस नंबर पर कॉल आएगा जो नंबर आपने अभी रजिस्टर किया है। यदि आपका फोन गाड़ी में होगा तो ड्राइवर आपके आस-पास किसी एक पिकअप पॉइंट पर मिलने को कहेगा और आपको आपका फोन वापस मिल जाएगा। यदि किसी कारण से आपकी कैब ड्राइवर से बात नहीं हो पाती है तो आप ‘in-app support’ ऑप्शन पर जाकर अपने सामान के खोने की रिपोर्ट कर सकते हैं।

Jio यूजर्स की हुई मौज: FREE में देखें 12th Fail मूवी, बस कर लें इन Plans से रिचार्ज