'जानलेवा' हो रहे स्मार्टफोन! आ गई खतरनाक फोन्स की लिस्ट, छोड़ रहे सबसे ज्यादा Radiation

'जानलेवा' हो रहे स्मार्टफोन! आ गई खतरनाक फोन्स की लिस्ट, छोड़ रहे सबसे ज्यादा Radiation

रेडिएशन तो सभी स्मार्टफोन छोड़ते हैं, लेकिन Bankless Times की रिपोर्ट के मुताबिक, मोटोरोला, वनप्लस और गूगल पिक्सल जैसी कंपनियों के फोन इस मामले में सबसे ऊपर है। आइए देखें पूरी लिस्ट

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Sun, 10 Apr 2022 09:32 AM

