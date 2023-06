5G स्मार्टफोन बायर्स की लगी लॉटरी! जुलाई में आ रहे Samsung, OnePlus, Realme सहित कई फोन

ऐप पर पढ़ें

List of 5 Upcoming Smartphone Launch in July: जुलाई महीने में भारत में कई 5G फोन लॉन्च होने वाले हैं, जिनमें OnePlus, Realme, Samsung, Motorola, Nothing और iQOO सहित कई कंपनियों के स्मार्टफोन्स शामिल हैं। अपकमिंग फोन की इस लिस्ट में मिडरेंज से लेकर हाई-एंड कैटेगरी तक के कई फोन हैं। इस लिस्ट में iQOO Neo 7 Pro, Samsung Galaxy M34, Nothing Phone (2), Realme Narzo 60 Series और OnePlus Nord 3 शामिल हैं। आइए इन स्मार्टफोन्स के बारे में जानते हैं।

OnePlus Nord 3

5 जुलाई 2023 में, वनप्लस द्वारा वनप्लस नॉर्ड 3 जारी करने की उम्मीद है। लीक रिपोर्टों से पता चलता है कि डिवाइस में 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ 6.74-इंच डिस्प्ले हो सकता है। यदि वनप्लस नॉर्ड 3 हाई-एंड चिपसेट से लैस है। कीमत का अनुमान लगाया गया है कि वनप्लस नॉर्ड 3 भारत में ₹30,000 से कम कीमत पर उपलब्ध होगा।

Realme Narzo 60 Series

Realme 6 जुलाई 2023 को एक नया Narzo फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 1TB स्टोरेज होगी। यह जानकारी Realme के पहले के टीज़र से मेल खाती है।

Nothing Phone (2)

11 जुलाई को नथिंग फोन (2) के लॉन्च की पुष्टि हो गई है और अफवाह है कि यह क्वालकॉम के हाई-एंड स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 चिपसेट से लैस होगा। फोन में 6.7 इंच का डिस्प्ले, 4,700mAh की बैटरी और एक अलग रियर डिज़ाइन होगा जिसमें एक नया लाइट/साउंड सिस्टम शामिल होगा। कीमत के मामले में, नथिंग फोन (2) का प्राइस भारत में ₹40,000 से ₹45,000 के बीच आने की उम्मीद है।

Samsung Galaxy M34

सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि सैमसंग गैलेक्सी एम34 को जुलाई 2023 में पेश किया जाएगा। फोन में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 6000mAh बैटरी और 50-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है। वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा मॉड्यूल ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) को शामिल करेगा।

iQOO Neo 7 Pro

iQOO Neo 7 Pro की बात करें तो ये 4 जुलाई 2023 को लॉन्च होने वाला है। इसमें 6.78-इंच FHD+ Samsung E5 AMOLED डिस्प्ले होगा। उम्मीद है कि स्क्रीन में 120Hz रिफ्रेश रेट होगा। लीक के अनुसार, iQOO Neo 7 Pro में OIS सपोर्ट के साथ 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने की अफवाह है। भारत में लॉन्च होने पर, iQOO Neo 7 Pro की कीमत ₹40,000 से कम होने की उम्मीद है।