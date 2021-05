LG बेहद कम दाम में ऑफर कर रही दो स्मार्टफोन, कंपनी स्टाफ के लिए ऑफर

टेक कंपनी LG ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि वह अब अपने स्मार्टफोन बिजनस को बंद कर रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो अब एलजी ने फैसला किया है कि वह बचे हुए उन स्मार्टफोन्स को कंपनी के स्टाफ को बेचेगी, जिन्हें कभी लॉन्च नहीं किया गया। @FrontTron नाम के ट्विटर यूजर के अनुसार अब कंपनी के स्टाफ के पास एलजी के बचे हुए स्मार्टफोन्स को काफी कम कीमत में खरीदने का मौका है।

ट्वीट के मुताबिक कंपनी करीब 3 हजार अनरिलीज्ड मॉडल को अपने कोरियाई स्टाफ को उपलब्ध कराने वाली है। कंपनी जिन डिवाइसेज को अपने स्टाफ के लिए उपलब्ध कराने वाली है उसमें- LG Rainbow/ Velvet 2 Pro और LG Rollable शामिल है। इन स्मार्टफोन्स को कंपनी ने कभी लॉन्च नहीं किया।

LG Velvet 2 Pro (LG Universal 2nd Gen, LG Rainbow, LM-V700N)



Unlocked unit

Approx. 3000 units

Resale prohibited

Black, Bronze, Ivory

Avail. only to Korea LG employees (max. 2 unit per person)

Around USD 170

Around 6 months of After Service (while parts last)

No software updates pic.twitter.com/mSuRpUQDa8