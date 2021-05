अब फोन की तरह Laptop को भी कर सकेंगे कही भी चार्ज, Lenovo ने लॉन्च किया खास Power Bank

टेक्नोलॉजी कंपनी Lenovo ने अपना नया ब्रांड Lenovo Go को लॉन्च किया है। ये नया ब्रांड कंपनी ने नई एक्सेसरीज़ बनाने के लिए निकाला है। कंपनी की माने तो वे इन नई एक्सेसरीज के साथ ऑफिस से काम करने और घर से काम करने के बीच के गैप को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कंपनी ने Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank और Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse को लॉन्च किया है। लेनोवो ने कहा है कि वे जल्द ही और एक्सेसरीज भी लॉन्च करेगी।

छोटे बिजनेस के कर्मचारियों के पास रिमोट मोड पर काम करने के टूल नहीं है: Lenovo

Lenovo के ग्लोबल SMB, विज़ुअल और एसेसरीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट Eric Yu ने बताया कि उन्होंने एक रिसर्च की है जिससे पता चलता है कि सर्वे में शामिल 20% छोटे बिजनेस के कर्मचारियों के पास रिमोट मोड पर आसानी से काम करने के लिए टेक टूल की कमी है। आज के रिमोट और हाइब्रिड वर्क कल्चर में डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए सही टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है इससे कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी और में सुधार आएगा।

दोनों डिवाइस की कीमत

लेनोवो इन दोनों को डिवाइस को इस साल जून में लॉन्च कर सकती है। कंपनी के इस खास पावर बैंक की कीमत 6589 रुपए है। जबकि माउस की कीमत 4392 रुपए है। बता दें कि लेनेवो की तरफ से अगला डिवाइस ऑडियो प्रोडक्ट हो सकता है।

Lenovo Go USB-C Laptop Power Bank स्पेसिफिकेशन

>> Lenovo के खास लैपटॉप पावरबैंक में 20000 mAh कैपेसिटी वाली पोर्टेबल यूएसबी-सी बैटरी दी गई है।

>> 65W आउटपुट के साथ आने वाला यह चार्जर अधिकतर सभी लैपटॉप को चार्ज कर सकता है।

>> इसमें आपका लैपटॉप यूएसबी टाइप-C के जरिए चार्ज होता है।

>> इस डिवाइस को लेनोवो ने लैपटॉप को फुल चार्ज करने के लिए बनाया गया है।



>> खास बात यह है कई इसके जरिए एक साथ तीन डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है।

>> इस दौरान यूएसबी टाइप-A पोर्ट को सिर्फ 18W आउटपुट ही मिलेगा।

>> इस डिवाइस का कुल वजन 390 ग्राम है, जिसके चलते इसे आसानी से कही भी ले जाया जा सकता है।

Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse के स्पेसिफिकेशन

लेनेवो गो वायरलेस मल्टी डिवाइस माउस को तीन डिवाइस के साथ पेयर किया जा सकता है। सिर्फ एक पुश बटन की मदद से स्विच कर सकते हैं। इसके साथ एक वायरलेस डोंगल भी दिया गया है जिसके जरिए यूजर जल्दी कनेक्ट होते हैं। इसको यूएसबी टाइप सी से भी कनेक्ट कर सकते हैं।