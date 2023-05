देसी कंपनी Lava ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 2 घंटे में Out of Stock हुआ Agni 2 स्मार्टफोन

ऐप पर पढ़ें

Lava Agni 2 gets Out of Stock in First Sale: देसी कंपनी Lava ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन Agni 2 को 16 मई को लॉन्च किया था। लॉन्च के बाद आज फोन को पहली बार सुबह 10 बजे अमेजन पर स्पेशल सेल के लिए उपलब्ध कराया गया। लॉन्च के दिन से ही, स्मार्टफोन ने ढेर सारे यूजर्स को आकर्षित किया और सेल शुरू होने पर इस फोन को बेहद अच्छा रिस्पांस मिला। स्मार्टफोन सेल के शुरू ने के दो घंटे बाद ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। जी हां, आपने सही पढ़ा, Amazon पर सेल के कुछ घंटों के बाद ही Lava Agni 2 का स्टॉक खत्म हो गया है।

Lava Agni 2 मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर द्वारा संचालित होने वाला लावा का पहला स्मार्टफोन है। Agni 2 पर इस तरह की रिस्पांस की खुद कंपनी को ही उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि यूजर्स इस स्मार्टफोन के उपलब्ध होते ही इसे पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

वहीं कई लोग जो इस फोन को खरीदना चाहते थे वे इसके आउट ऑफ़ स्टॉक होने पर लावा के आधिकारिक खाते पर शिकायत कर रहे थे, जिस पर कंपनी ने जवाब दिया कि वे खुद भी इतनी अच्छे रिस्पांस से हैरान हैं और जल्द से जल्द स्मार्टफोन को फिर से सेल के लिए पेश करेंगे।

यहां तक ​​कि लावा के प्रेसिडेंट सुनील रैना ने भी कहा कि कंपनी यूजर्स की मांग को पूरा करने के लिए स्मार्टफोन का प्रोडक्शन बढ़ा रही है। तो अगर आप भी स्मार्टफोन के रीस्टॉक होने का इंतजार कर रहे हैं तो चिंता न करें कंपनी जल्द ही इस स्मार्टफोन को आप अमेजन से खरीद पाएंगे।

Lava Agni 2 की कीमत

Lava Agni 2 की कीमत कंपनी ने 21,999 रुपये रखी है। फोन को कई बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के साथ 2000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इससे फोन की कीमत 19,999 रुपये रह जाती है। बता दें कि फोन Amazon के माध्यम से सेल किया जा रहा है.

Lava Agni 2 की खासियत और फीचर्स