Last Seen-DP कुछ नहीं दिखेगा, अब छिपकर चला सकेंगे WhatsApp, आ गया तगड़ा फीचर

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp यूजर्स के लिए तगड़ा फीचर ले आया है। कंपनी ने Beta वर्जन के लिए कुछ नए अपडेट जारी किए हैं, जिनके जरिए आप किसी भी कॉन्टैक्ट से Last Seen, प्रोफाइल फोटो और About इन्फो छिपा सकेंगे। जबकि बाकी लोगों को यह सब दिख रहा होगा। यानी अब आपके लिए छिपकर व्हाट्सएप चलाना ज्यादा आसान हो गया है। अपनी जानकारी छिपाने के लिए आपको किसी भी कॉन्टैक्ट को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

क्या है व्हाट्सएप का नया फीचर

Wabetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर्स फिलहाल iOS के WhatsApp beta 22.9.0.70 वर्जन पर जारी किए गए हैं। Wabetainfo ने इन फीचर्स के कुछ स्क्रीनशॉट भी जारी किए हैं। इसके मुताबिक,नए बीटा अपडेट वाले यूजर्स इन फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नए फीचर्स आपको Settings > Account > Privacy में मिलेंगे।

यह भी पढ़ें: iPhone 12 पर बचत ही बचत! 23,550 रुपये कम में मिल रहा, इस वेबसाइट पर है ऑफर

संबंधित खबरें

प्राइवेसी सेक्शन में यूजर के Last seen, Profile photo, और About information के तहत नई सेटिंग्स मिल जाएंगी। बता दें कि इससे पहले आपको सिर्फ तीन विकल्प Everyone, My contact, और Nobody मिलते थे। नए अपडेट के जरिए एक नया ऑप्शन My Contacts except… भी जुड़ गया है। यहां यूजर्स अपने फोन का कोई भी कॉन्टैक्ट चुन सकते हैं, जिससे वह लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो या About छिपाना चाहते हैं।

यह भी पढ़ें: Jio के तीन बेस्ट सेलिंग प्लान, पहला वाला सिर्फ ₹299 का, 168GB तक डेटा मिलेगा

इस फीचर को 16 अप्रैल को बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, इसे जल्द ही बाकी डिवाइसेज के लिए भी रोल आउट किया जा सकता है। इसके अलावा, 15 अप्रैल को व्हाट्सएप ने बताया कि वह कम्युनिटी फीचर को रोल आउट करेगा, जो यूजर्स के लिए ग्रुप को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करेगा।