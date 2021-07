पिछले एक दशक में स्मार्टफोन में प्रोसेसर, बैटरी से लेकर स्क्रीन तक कई चीजें बेहतर हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद स्मार्टफोन की जिस चीज से लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं वो है फोन की बैटरी। कई बार ऐसा होता है कि नया फोन होने के बावजूद आपको उसे बार-बार चार्ज पर लगाना पड़ता है। इसी मुश्किल को आसान करने के लिए हम आज आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे आसान टिप्स जिसको अपनाने के बाद आप आसानी से फोन को बैटरी लंबे समय तक चला पाएंगे (How to boost battery life on Android smartphones) और बार-बार बैटरी चार्ज करने के झंझट से बच जाएंगे।

1) फोन की स्क्रीन ब्राइटनेस को कंट्रोल में रखें

जब भी एंड्रॉयड फोन पर बैटरी ड्रेन की बात आती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह स्क्रीन की ब्राइटनेस होती है। इसके लिए तरीका यह है कि अगर आपके फोन में स्क्रीन ब्राइटनेस के लिए ऑटो मोड है तो उसका इस्तेमाल करें। एंड्रॉयड पाई (9.0) और इसके बाद के वर्जन पर ऑटो ब्राइटनेस मोड इनेबल हैं। इसलिए बैटरी को बचाने के लिए ब्राइटनेस को थोड़ा कम रखें। इससे बैटरी भी बचेगी और आँखों में जोर भी कम पड़ेगा।

2) फोन में Battery Optimization चालू रखें

एंड्रॉयड मार्शमैलो (6.0) Google ऑपरेटिंग सिस्टम पर बैटरी लाइफ को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के तरीके जोड़ रहा है। ऐसे में उन बैकग्राउंड ऐप्स को ब्लॉक कर दिया जाता है जो बेकग्राउंड में चल रहे होते हैं। यदि आप अपने बैटरी लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप फोन सेटिंग्स में जाकर Battery Optimization को जरूर चालू कर लें।

3) अपने स्क्रीन टाइमआउट को कम करें

अधिकांश स्मार्टफोन की स्क्रीन यूज नहीं होने पर एक या दो मिनट के बाद बंद हो जाती है। लेकिन आप चाहे तो फोन की सेटिंग में जा कर फोन के लॉक होने के समय को कम कर सकते हैं। ऐसा कर के आप फोन की बैटरी बचा पाएंगे।

4) स्मार्टफोन से Unused अकाउंट को डिलीट कर दें

यदि आपने अपने स्मार्टफोन पर कई अकाउंट से साइन इन किया हुआ है तो आपकी बैटरी जल्दी-जल्दी ड्रेन हो जाएगी। क्योंकि हर खाता कांटेक्ट, ईमेल, फोटो और दूसरे मीडिया को सिंक करता है। अनावश्यक खातों को हटाने से डेटा भी कम खर्च होगा। यदि आप इन खातों को हटाना नहीं चाहते हैं, तो आप ऑटो-सिंक को बंद कर सकते हैं।

5) 'बैटरी सेवर' ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करें

प्ले स्टोर पर कई डेवलपर्स फर्जी ऐप पेश करते हैं जिनका दावा होता है कि ये ऐप आपकी बैटरी बचाएंगे लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसलिए ऐसे ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करने से बचें।