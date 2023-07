Free में ऐसे लें Amazon Prime Membership का फायदा, तुरंत करें ये काम

ऐप पर पढ़ें

सस्ते में खरीदना चाहते हैं स्मार्टफोन, टीवी या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो ये सही समय है। अमेजन प्राइम डे सेल आज 15 जुलाई से शुरू हो गई है और ये 16 जुलाई तक चलेगी। इस सेल के दौरान अमेजन ढेर सारे प्रोडक्ट्स पर रोमांचक डील्स और ऑफर्स प्रदान कर रहा है। ग्राहक ICICI और SBI बैंक कार्ड से खरीदारी कर 10% तक की तत्काल छूट प्राप्त कर सकेंगे। आइये आपको बताते हैं कि कैसे आप फ्री में Amazon Prime Membership का फायदा ले सकते हैं।

Amazon ने की ऑफर्स की बारिश: 11,000 से भी कम में खरीदें सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन, कल तक है मौका

फ्री में कैसे लें Amazon Prime का फायदा

फ्री में प्राइम मेंबरशिप आपको आपको 30 दिन के लिए ही मिलेगी। अमेजन अपने यूजर्स को 30 दिनों के लिए प्राइम मेंबरशिप को फ्री में इस्तेमाल करने मौका देते हैं। लेकिन ध्यान रहे की फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद ऑटोमैटिकली ही 1,499 रुपये फीस लग जाती है। लेकिन फ्री ट्रायल आप समय रहते कैंसिल कर देते हैं तो आपके लिए ये फ्री हो जायेगा।

Amazon Sale: Samsung के सबसे सस्ते 5G फोन को 500 रुपए में खरीदें, 6000mAh बैटरी से लैस

फ्री में Amazon Prime का फायदा लेने के लिए ऐसे करें साइनअप

इसके लिए सबसे पहले आपको अमेजन पेज पर जाना होगा। इसके बाद Sign in to join Prime पर क्लिक कर आगे जाएं। फिर अमेजन अकाउंट में लॉगइन करें या फिर नया अकाउंट बनाएं। अब Start your 30-day Prime free trial पर क्लिक करें। इसके बाद पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होगा जिसमें Debit/Credit/ATM Cards और UPI शामिल होगा। कार्ड या यूपीआई की पात्रता जानने के लिए 2 रुपये का रिफंडेबल ट्रांजेक्शन करना होगा। इसके बाद 30 दिन का फ्री ट्रायल आपको मिलेगा जो 30 दिन बाद 1,499 रुपये से ऑटो-रिन्यू हो जाएगा। 30 दिन पूरा होने से पहले ही आप इसे कैंसल कर सकते हैं।