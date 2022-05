छोटी बत्ती का बड़ा खेल: TV बंद करने से जुड़ी यह गलती बढ़ा रही आपका बिजली बिल

अपने टेलीविजन को स्टैंडबाय पर छोड़ना आजकल बहुत आम हो गया है - लेकिन क्या आपको ये पता है की ऐसा करने से आप कितने रुपये ज्यादा खर्च कर रहे हैं? बता दें कि टीवी स्क्रीन के बंद होने के बाद भी बिल आता है:

इस खबर को सुनें