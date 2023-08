नहीं सताएगा बिजली का बिल, इन 5 टिप्स को फॉलो कर बेधड़क चलाएं AC

ऐप पर पढ़ें

Know Simple Tips to Reduce your AC Bill: गर्मियों के दौरान सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला सबसे ज्यादा बिजली खाने वाला एयर कंडीशनर (AC) सब की जरूरत बन जाता है। गर्मियों में सबसे ज्यादा टेंशन एसी बिल की रहती है। लेकिन जब बिजली का बिल आता तो पसीने छूट जाते हैं। ऐसे आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिनके जरिए आप अपने AC का बिल कम कर सकते हैं। ये टिप्स एसी का उपयोग करते समय आपके बिजली बिल को कम करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आइये जानते हैं इन खास टिप्स के बारे में:

1. जब AC चल रहा हो तो सीलिंग फैन को मध्यम स्पीड पर चलाएं

एसी के चलने के दौरान सीलिंग फैन को कम या मध्यम गति से चालू करने से कमरे को जल्दी ठंडा करने में मदद मिलती है। एक बार जब आप अपने एसी के तापमान को optimum level पर सेट कर लेते हैं, तो आपको ठंडी हवा के थ्रो को बढ़ाने के लिए पंखे को भी चालू करना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि एसी के चलते समय तेज गति से पंखे का उपयोग करना उल्टा हो सकता है क्योंकि कमरे को ठंडा करने में आवश्यकता से अधिक समय लग सकता है।

2. अपने AC के टेम्परेचर को सही सेट करें

लोगों का मानना ​​है कि टेम्परेचर कम होने पर एसी बेहतर कूलिंग देगा। हालांकि, यह मामला नहीं है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) के अनुसार, 24 डिग्री मानव शरीर के लिए आदर्श तापमान है और कोई भी एसी न्यूनतम तापमान सेटिंग की तुलना में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम भार लेगा। इसका मतलब है कि जब आप अपने एसी के तापमान को optimum level पर सेट करते हैं तो आप अधिक बिजली बचा सकेंगे।



3. जब आप AC यूज न कर रहे हों तो आप उसे बंद कर दें

हम में से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि रिमोट का बटन दबाते ही हमारा एसी तुरंत ठंडा हो जाए। ऐसा करने के लिए, बहुत से लोग केवल रिमोट कंट्रोल से AC को बंद कर देते हैं, मेन सोर्स से नहीं। इसकी वजह से बिजली की बर्बादी होती है क्योंकि इस स्थिति में कंप्रेसर को निष्क्रिय छोड़ दिया जाता है ताकि एसी चालू होने पर यह तुरंत फिर से शुरू हो सके।

4. अपने एसी की सर्विस करवाते रहें

अधिकांश निर्माताओं का दावा है कि उनके एसी को अक्सर सेवा की आवश्यकता नहीं होती है और यह कुछ हद तक सही भी है। हालांकि, यह सलाह दी जाती है कि आपको अपने एसी की नियमित रूप से सर्विसिंग करवानी चाहिए क्योंकि भारत में एसी का उपयोग पूरे वर्ष नहीं किया जाता है और उपयोग में न होने पर AC धूल से भर जाता है। एसी की सर्विसिंग कराने से वो सही तरह से काम करता है और बिजली का बिल करने में मदद करता है।

5. अतिरिक्त उपयोग से बचने के लिए टाइमर का उपयोग करें

अभी बाजार में उपलब्ध लगभग हर एसी में यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से टाइमर सेट कर सकते हैं, हालांकि, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह सुविधा आपको एसी बंद करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करने में मदद कर सकती है। यह अतिरिक्त उपयोग से बचने में मदद करती है जो बिजली की बर्बादी को कम करता है जो तब होता है जब आप एसी बंद करना भूल जाते हैं या जब आप सो रहे होते हैं।

