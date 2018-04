IPL 2018 Match 8 Live Streaming, RCB vs KXIP Live Score: Jio, Airtel यूजर्स मोबाइल पर ऐसे देखें लाइव आईपीएल क्रिकेट मैच

how to watch ipl online, ipl live streaming, ipl live score: आईपीएल (IPL 2018) में आज यानि शुक्रवार को मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर बनाम किंग्स इलेवन पंजाब (RCB vs KXIP Live) के बीच है। RCB के कप्तान कोहली ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। मालूम हो कि RCB अपना पहला मुकाबला हार चुकी है।

RCB vs KXIP के बीच होने वाले मुकाबले को मोबाइल पर लाइव देखा जा सकता है। RCB vs KXIP live streaming मोबाइल पर Hotstar पर आएगी। हालांकि, इसके लिए ग्राहक को 299 रुपये का हॉटस्टार का ऑल स्पोर्ट्स पैक खरीदना होगा। यह पैक एक साल के लिए होगा। इस दौरान Hotstar पर दिखाए जाने वाले सभी खेल लाइव टेलिकास्ट किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें: RCBvKXIP LIVE: बैंगलोर के कप्तान कोहली ने जीता टॉस, पहले करेंगे बॉलिंग

RCB vs KXIP की लाइव स्ट्रीमिंग Jio, Airtel यूजर्स मुफ्त में भी देख सकते हैं। IPL match live streaming free में देखने के लिए सबसे पहले Jio यूजर को अपने मोबाइल पर Jio Tv App डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहीं, अगर आपके पास Airtel का सिम है तो फिर आपको Airtel Tv App को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आप Hotstar पर फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे।

टीवी पर यहां लाइव देख सकते हैं आईपीएल मैच

आईपीएल 2018 में आज हो आरसीबी वर्सेज किंग्स इलेवन पंजाब के मुकाबले को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर लाइव देखा जा सकता है। लाइव प्रसारण Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 3, Star Sports HD, Star Sports Hindi और Star Sports English पर दिखाया जाएगा।