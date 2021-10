बस दो दिन और! इन 50 से ज्यादा फोन में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा WhatsApp, तुरंत करें ये काम

वॉट्सऐप एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइस सहित पुराने स्मार्टफोन्स के लिए अपनी सर्विस बंद करता रहता है। लेटेस्ट अपडेट से पता चलता है कि फेसबुक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 1 नवंबर से कई आईफोन और एंड्रॉइड डिवाइसों के लिए काम करना बंद कर देगा। इसका कारण यह है कि वॉट्सऐप अब एंड्रॉइड और आईओएस के पुराने संस्करणों में सपोर्ट नहीं करेगा।

इन एंड्रॉइड और KaiOS डिवाइस में वॉट्सऐप बंद

अगर आपका फोन आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है तो आपके फ़ोन में जल्द वॉट्सऐप चलना बंद होने वाला है। रिपोर्ट्स के माने तो जो लोग अपने फोन को अपडेट नहीं करेंगे, वो वॉट्सऐप का एक्सेस खो देंगे। वॉट्सऐप ऐसे एंड्रॉयड डिवाइस में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जो एंड्रॉइज वर्जन 4.0.4 या उससे पुराने वर्जन पर चलते हैं। अपडेट न करने वाले लोगों को या तो नया स्मार्टफोन खरीदना होगा या वॉट्सऐप के अलावा किसी और मैसेजिंग ऐप पर शिफ्ट होना पड़ेगा।

बता दें कि, 1 नवंबर 2021 के बाद से वॉट्सऐप केवल उन स्मार्टफोन्स पर काम करेगा जो Android 4.1 (या उससे ज्यादा), iOS 10 (या उससे ज्यादा), KaiOS 2.5.0 (या उससे ज्यादा) पर काम करेंगे। इसका मतलब पुराने ओएस वर्जन पर काम करने वाले डिवाइस पर वॉट्सऐप बंद हो जाएगा।

आईफोन यूजर्स तुरंत करें ये काम

आईफोन की बात करें तो, आईओएस 10 से पुराने ओएस पर चलने वाले आईफोन के लिए वॉट्सऐप सर्विसेस को समाप्त कर देगा। इससे पता चलता है कि तीन सबसे लोकप्रिय और पुराने आईफोन मॉडल 1 नवंबर, 2021 से वॉट्सऐप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को चलाने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए, यदि आप अभी भी तीन पुराने iPhone मॉडलों में से एक से चिपके हुए हैं, तो हम आपको तुरंत एक नए मॉडल में अपग्रेड करने का सुझाव देते हैं। यदि आपका बजट कम है, तो आपको सेटिंग मेनू पर जाना होगा और अपने ओएस वर्जन को तुरंत अपग्रेड करना होगा।

आपका एंड्रॉइड या आईफोन फोन किस वर्जन पर चल रहा है, उसे चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

-Settings मेनू पर जाएं

-General ऑप्शन पर जाएं

-About पर टैप करें

iPhone उस ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखाएगा जिस पर वह चल रहा है और यह भी कि कोई पेंडिंग सॉफ़्टवेयर अपग्रेड है या नहीं। चाहे आप एंड्रॉइड या आईफोन पर हों, नए फीचर्स तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपने डिवाइस को लेटेस्ट सॉफ़्टवेयर वर्जन में अपग्रेड करना हमेशा फायदेमंद होता है।

इन फोन में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा वॉट्सऐप

बता दें कि 50 से ज्यादा फोन हैं जिन पर वॉट्सऐप काम करना बंद कर देगा। ये फोन iOS, Android और KaiOS पर बेस्ड हैं। देखें लिस्ट में आपका फोन तो नहीं...

Apple: iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus

Samsung: Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core & Galaxy Ace 2

LG: The LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6 Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, Optimus F3Q

ZTE: ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo

Huawei: Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, Ascend D2

Sony: Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S

Others: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8