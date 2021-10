JioPhone Next को टक्कर दे रहे हैं Xiaomi, Samsung, Realme सहित ये स्मार्टफोन्स, जानिए आपके लिए कौनसा है बेस्ट

Google और Reliance Jio ने 2G फीचर फोन यूजर्स के लिए एक किफायती Android स्मार्टफोन JioPhone Next लॉन्च किया है। JioPhone Next को आप 6,499 रुपये या 2 साल में 8,800 रुपये की कीमत पर खरीद सकते हैं (न्यूनतम ईएमआई 18 महीने के लिए 350 रुपये प्रति माह और 1,999 रुपये डाउनपे और 501 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज शामिल है, इसमें 5GB डेटा और प्रति माह 100 मिनट कॉलिंग शामिल है।) तो अगर JioPhone Next नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपके पास इसी कीमत पर Xiaomi, Samsung, Realme और अन्य ब्रांडों के सस्ते Android फोन हैं। इन फोन्स को फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई-कॉमर्स साइट्स पर ईएमआई के जरिए भी खरीदा जा सकता है। आधिकारिक तौर पर Xiaomi, Samsung और Realme की ओर से बिकने वाले सबसे सस्ते Android फोन क्रमशः Redmi 9A, Galaxy M02 और Realme C11 (2021) हैं। यहां रिलायंस जियोफोन नेक्स्ट की तुलना Redmi 9A, Galaxy M02 और Realme C11 (2021) स्मार्टफोन्स से भी की गई है।

JioPhone Next

JioPhone Next को 6499 रुपये में खरीद सकते हैं। JioPhone Next में 5.45 इंच का मल्टीटच HD+ (720X1440) पिक्सल रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले की खासियत यह है कि इसमें कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा साथ ही एंटीफिंगरप्रिंट कोटिंग मिलेगी, जिससे फोन पर उंगलियों के निशान नहीं आएंगे। फोन QM-215, Quad Core upto 1.3 Ghz प्रोसेसर पर काम करेगा, जिसे 2 जीबी रैम और 32 जीबी के इनबिल्ट स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन के फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जबकि बैक पैनल पर 13 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा मिलेगा। फोन में 3500 एमएएच की बैटरी है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाई-फाई, ब्लूटूथ, माइक्रो यूएसबी और 3.5 एमएम ऑडियो जैक मिलेगा। फोन में एक्सीलेरोमीटर, लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिलेंगे।

Redmi 9A

रेडमी 9ए फोन एक एंट्री-लेवल स्मार्टफोन है, जो कि ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और एक्सपेंडेबल स्टोरेज से लैस है। इसमें 6.53 इंच का एचडी+एलसीडी डॉट ड्रॉप डिस्प्ले है। फोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो जी25 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ 3 जीबी तक रैम मौजूद है। फोन में 13 मेगापिक्सल का एक मात्र कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसे वाटरड्रॉप नॉच में जगह मिली है। कीमत की बात करें, तो Redmi 9A स्मार्टफोन के 2 जीबी + 32 जीबी वेरिएंट की कीमत 6,799 रुपये है, वहीं इसके 3 जीबी रैम + 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये है।

Samsung Galaxy M02

एंट्री लेवल स्मार्टफोन में 6.5 इंच का एचडी+ डिस्प्ले है। गैलेक्सी M02 13MP+2MP रिज़ॉल्यूशन के डुअल रियर लेंस के साथ आता है, सेल्फी कैमरा 5MP का है। स्मार्टफोन क्वाड-कोर मीडियाटेक चिपसेट पर चलता है जो 2GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है जिसे 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। Samsung Galaxy M02 में 5,000mAh की बैटरी मिलती है। स्मार्टफोन 7,999 रुपये में उपलब्ध है।

Realme C11

Realme C11 का 2021 मॉडल 6.5 इंच HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन में 8MP का बैक कैमरा और 5MP का फ्रंट लेंस है। यह यूनिसोक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित है जिसकी क्लॉक स्पीड 1.6GHz है। अन्य सभी की तरह, C11 2021 में भी 5,000mAh की बैटरी है। फोन में 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्पेस है जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। Realme C11 2021 की कीमत 6,699 रुपये है।

Infinix Smart 5A

Infinix Smart 5A स्मार्टफोन की कीमत 6,999 रुपये है, जिसमें आपको फोन का 2 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वेरिएंट खरीद के लिए उपलब्ध होगा। यह एक एंट्री-लेवल स्मार्टफोन है, जो कि कई शानदार फीचर्स से लैस है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इनफिनिक्स स्मार्ट 5ए स्मार्टफोन में मीडियाटेक हीलियो ए20 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा, फोन की बैटरी 5,000 एमएएच की है।

Gionee Max

जियोनी ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन जियोनी मैक्स प्रो लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 7 हजार रुपये से भी कम है। यह कंपनी के Gionee Max का सक्सेसर मॉडल है। फोन का सबसे खास फीचर 6.5 इंच की बड़ी डिस्प्ले और 6000mAh की बड़ी बैटरी है। Gionee Max के 3 जीबी रैम और 32 जीबी स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 6,999 रुपये रखी गई है।