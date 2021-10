गजब के हैं JioPhone Next के फीचर: इंटरनेट के बिना होगा डेटा शेयर, जोर से पढ़कर सुनाएगा कंटेंट

आज जियो लवर्स के लिए खुशी का दिन है। लंबे इंतजार के बाद आज कंपनी ने अपनी लेटेस्ट JioPhone Next की कीमत और उपलब्धता के बारे में घोषणा की। फोन 1999 रुपये के एंट्री लेवल प्राइस पर खरीदा जा सकेगा। हालांकि बाकी की रकम ग्राहकों को ईएमआई के जरिए चुकाने की सुविधा मिलेगा। बता दें कि अगर आप फाइनेंस नहीं कराना चाहते तो JioPhone Next को 6499 रुपये में खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आपको JioPhone Next कई दिलचस्प फीचर्स से लैस है, जो आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं इन खास फीचर्स पर....

JioPhone Next के 7 दिलचस्प फीचर, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए:

1. वॉयस असिस्टेंट: जियोफोन नेक्स्ट में गूगल असिस्टेंट यूजर्स को बोलकर डिवाइस को ऑपरेट करने ( जैसे ऐप खोलना, सेटिंग्स मैनेज करना आदि) में मदद करता है। इतना ही नहीं यूजर अपनी पसंदीदा भाषा में इंटरनेट जानकारी/कंटेंट प्राप्त कर सकेंगे।

2. रीड अलाउड: जियोफोन नेक्स्ट की रीड अलाउंट फंक्शनैलिटी उपयोगकर्ताओं के लिए डिवाइस की किसी भी स्क्रीन से कंटेंट पढ़कर सुनाएगा। यह उपयोगकर्ताओं को उस भाषा में कंटेंट पढ़कर सुनाएगा, जिसे वे आसानी से समझ सकें।

3. ट्रांसलेट नाउ: जियोफोन नेक्स्ट में 'ट्रांसलेट नाउ' फंक्शनैलिटी उपयोगकर्ताओं को उनकी पसंद की भाषा में किसी भी स्क्रीन का अनुवाद करने की अनुमति देती है। यूजर को 10 भारतीय भाषाओं में कंटेंट ट्रांसलेट करने की सुविधा मिलेगी। यह उपयोगकर्ताओं को अपनी पसंद की भाषा में किसी भी कंटेंट को पढ़ने की अनुमति देता है।

ये भी पढ़ें- ₹300 की EMI में खरीदें जियो का नया स्मार्टफोन, रोज 2.5GB तक डेटा और फ्री कॉलिंग

4. ईजी एंड स्मार्ट कैमरा: जियोफोन नेक्स्ट एक स्मार्ट और शक्तिशाली कैमरा से लैस है जो पोर्ट्रेट मोड जैसे विभिन्न फोटोग्राफी मोड को सपोर्ट करता है। जैसे पोर्ट्रेट मोड, जो उपयोगकर्ता को ऑटोमैटिकली धुंधले बैकग्राउंड के साथ शानदार तस्वीरें कैप्चर करने की सुविधा देता है। नाइट मोड यूजर्स को कम रोशनी में भी शानदार तस्वीरें लेने की सुविधा देता है। इमोशन्स और फेस्टिवल्स के साथ जोड़कर चित्रों को बढ़ाने के लिए कैमरा ऐप कस्टम इंडियन ऑग्मेंटेड रियलिटी फिल्टर के साथ पहले से लोड आता है।

5. प्रीलोलेड जियो और गूगल ऐप्स: जियोफोन नेक्स्ट सभी उपलब्ध एंड्रॉइड ऐप्स को सपोर्ट करता है जिन्हें उपयोगकर्ता गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डिवाइस पर डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार उन्हें प्ले स्टोर पर उपलब्ध लाखों ऐप्स में से चुनने की आजादी मिलेगी। यह कई जियो और गूगल ऐप्स के साथ प्रीलोडेड भी आता है।

6. ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपग्रेड: जियोफोन नेक्स्ट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ अपडेट रहता है। इसका अनुभव समय के साथ और बेहतर होता चला जाएगा, जब लेटेस्ट फीचर्स फोन में ऑटोमैटिक मिल जाएंगे। यह एक परेशानी मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने वाले सुरक्षा अपडेट के साथ भी आता है।

7. ईजी शेयर विद फ्रेंड्स: फोन में नियरबाय शेयर फीचर का सपोर्ट मिलता है, जिससे ऐप्स, फाइल्स, फोटोज, वीडियो, म्यूजिक समेत कई चीजों को इंटरनेट के बगैर ही फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें- बधाई: JioPhone Next लॉन्च, ₹1999 में आपका होगा फोन, वॉट्सऐप से ऐसे करें बुक

PRAGATI OS पर काम करता है फोन

भारतीय भाषाओं में प्रगति का अर्थ है 'प्रगति'। जियोफोन नेक्स्ट अपनी तरह का पहला स्मार्टफोन है जिसमें प्रगति ओएस है, जो जियोफोन नेक्स्ट के लिए बनाया गया एंड्रॉइड का एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है, जो भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए एक सरल और आनंददायक अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। Google और Jio ने इस ओएस को बनाने के लिए मिलकर काम किया है जिसका उद्देश्य देश भर में लाखों स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की अनूठी जरूरतों को पूरा करना है। जियोफोन नेक्स्ट स्मार्टफोन से अपेक्षित फुल फंक्शनैलिटी की पेशकश करेगा, प्ले स्टोर पर उपलब्ध लाखों ऐप्स तक पहुंच के साथ और नए फीचर्स, कस्टमाइजेशन, सिक्योरिटी अपडेट्स और बहुत कुछ एयर अपडेट्स सपोर्ट के साथ आता है, जो फोन के एक्सपीरियंस को बढ़ाना जारी रखेगा।

जियोफोन नेक्स्ट प्रोसेसर

प्रोसेसर एक अन्य टेक्नोलॉजी लीडर, क्वालकॉम से आता है। JioPhone नेक्स्ट पर क्वालकॉम प्रोसेसर डिवाइस के परफॉर्मेंस, ऑडियो और बैटरी में ऑप्टिमाइजेशन के साथ-साथ ऑप्टिमाइज्ड कनेक्टिविटी और लोकेशन प्रौद्योगिकियों को वितरित करने पर फोकस्ड है।