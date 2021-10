आ रहा है सबसे सस्ता 4G फोन Jio Phone Next, लॉन्च से पहले हो चुके हैं फोन को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे

अगर चिप की कमी नहीं होती, तो आप अभी तक रिलायंस जियो स्टोर में जा कर सबसे सस्ता 4G फोन Jio Phone Next जियोफोन नेक्स्ट खरीद सकते थे। भारत में Jio का पहला स्मार्टफोन शुरू में सितंबर में सेल के लिए एवेलेबल होना था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आई बाधाओं के कारण Jio ने इसको टाल दिया था। लेकिन अब दिवाली से ठीक पहले जियो अपनी पहली सेल की मेजबानी करने वाला है। Google के सहयोग से डिज़ाइन किया गया JioPhone Next मुख्य रूप से एक बजट स्मार्टफोन है जो पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए और कम इनकम वालों के लिए बहेतरीन फोन साबित होगा। यह Google के Android OS के एक विशेष वर्जन पर चलता है। आइए आपको बताते हैं इस फोन जुड़ी हर एक डिटेल्स:

JioPhone Next की कीमत

Jio ने अभी तक JioPhone Next की कीमतों का खुलासा नहीं किया है। हालाँकि, कई अफवाहों ने सुझाव दिया है कि JioPhone Next 3,499 रुपये से कम कीमत के साथ आएगा। यह भारत में खरीदे जा सकने वाले सबसे सस्ते एंड्रॉयड फोनों में से एक होगा।

JioPhone Next के फीचर्स

इसकी कीमत के समान, Jio ने अभी तक डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस का खुलासा नहीं किया गया है। RIL AGM 2021 में लॉन्च इवेंट के आधार पर, हम जानते हैं कि Jio ने Google के सहयोग से JioPhone Next को विकसित किया गया है। JioPhone नेक्स्ट में एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले है जिसके चारों ओर मोटे बेज़ेल्स हैं, स्क्रीन साइज़ 5.5-इंच होने की संभावना है। चूंकि यह एक कम लागत वाला फोन है, इसलिए JioPhone नेक्स्ट में भी क्वालकॉम QM215 चिपसेट का उपयोग करने की उम्मीद है, जो कि एंट्री-लेवल एंड्रॉयड गो फोन के लिए है। OS के Android 11 Go वर्जन होने की संभावना है। अफवाहों ने यह भी सुझाव दिया है कि इसमें 2500mAh की बैटरी होगी और यह 2GB और 3GB रैम ऑप्शन के साथ आएगी।

JioPhone नेक्स्ट में Google Assistant, ऑन-स्क्रीन टेक्स्ट के लिए ऑटोमेटिक रीड-अलाउड और लैंग्वेज जैसी सर्विस मौजूद है। JioPhone Next में कॉम्पैक्ट 5.5-इंच एचडी डिस्प्ले हो सकता है। फोन क्वालकॉम QM215 SoC प्रोसेसर के साथ आ सकता है। JioPhone Next में पीछे की तरफ 13MP कैमरा सेंसर और फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा हो सकता है। खबर ये भी है कि जियो फोन नेक्स्ट को ग्राहक EMI पर खरीद सकेंगे। इसके पीछे कंपनी का मकसद है कि फोन खरीदने के दौरान ग्राहकों पर एक साथ पैसे का बोझ ना पड़े। रिलायंस जियो ने इसके लिए कई बैंकों के साथ बातचीत की है जिसके बाद फोन को लेने के लिए सिर्फ 500 रुपये डाउन पेमेंट देना होगा। बाकी पैसा आप किश्तों में चुका सकते हैं।