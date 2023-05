खुशखबरी: JioCinema का सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च, कीमत हर किसी के बजट में

ऐप पर पढ़ें

रिलायंस ने अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस JioCinema के सब्सकिप्शन की घोषणा कर दी है। भारत में जियोसिनेमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 999 रुपये प्रति वर्ष है। सब्सक्रिप्शन प्लान कुल चार डिवाइसेस तक प्रीमियम हॉलीवुड कंटेंट तक पहुंच प्रदान करता है, जबकि लाइव स्पोर्ट्स और लोकल लैंग्वेज एंटरटेनमेंट मुफ्त रहेगा।

जियोसिनेमा प्रीमियम के लॉन्च के साथ, उपयोगकर्ता अब HBO जैसे प्रमुख स्टूडियो से और भी ज्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट का आनंद ले सकते हैं। कुछ लेटेस्ट HBO शो जिन्हें जियोसिनेमा प्रीमियम पर स्ट्रीम किया जा सकता है उनमें द लास्ट ऑफ अस, हाउस ऑफ द ड्रैगन और सक्सेशन शामिल हैं। साथ ही, प्लेटफॉर्म ने आने वाले महीनों में अपनी प्रीमियम लाइब्रेरी में और अधिक रोमांचक कंटेंट जोड़ने का भी वादा किया है। जियोसिनेमा ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों डिवाइसेस पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है

जियोसिनेमा सब्सक्रिप्शन प्लान कैसे मिलेगा

जियोसिनेमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदने के लिए, बस जियोसिनेमा वेबसाइट पर जाएं और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत 999 रुपये प्रति वर्ष है। आप जियोसिनेमा को किसी भी डिवाइस पर देख सकते हैं, कंपनी हाई वीडियो और ऑडियो क्वालिटी प्रदान करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ऐप एक साथ चार डिवाइस पर काम कर सकता है।

अकाउंट शेयर कर सकेंगे यूजर

इसका मतलब है कि आप इसे खरीद सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों के साथ अकाउंट को शेयर भी कर सकते हैं। जियो ने फिलहाल यह नहीं बताया कि जियोग्राफिक लोकेशन मल्टीपल लॉग-इन को प्रभावित करेगी या नहीं। वर्तमान में केवल एक वार्षिक सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो यूजर्स के लिए उपलब्ध है। जियोसिनेमा भविष्य में कुछ सस्ते मंथली प्लान भी लॉन्च कर सकता है।

जियोसिनेमा पर एचबीओ शो की लिस्ट:

- The Last of Us

- House of the Dragon

- Chernobyl

- White House Plumbers

- White Lotus

- Mare of Easttown

- Winning Time

- Barry

- Succession

- Big Little Lies

- Westworld

- Silicon Valley

- True Detective

- Newsroom

- Game of Thrones

- Entourage

- Curb Your Enthusiasm

- Perry Mason

जियोसिनेमा ने इस साल की शुरुआत में वार्नर ब्रदर्स के साथ साझेदारी की थी। रिलायंस का यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारतीय स्ट्रीमिंग बाजार तेजी से प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉटस्टार जैसे प्रमुख खिलाड़ी बाजार में मौजूद हैं। इस नई साझेदारी के साथ, जियोसिनेमा ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को आकर्षित करने और भारत में लीडिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में है।

जियोसिनेमा सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स से सस्ता

जियोसिनेमा सब्सक्रिप्शन प्लान नेटफ्लिक्स की तुलना में सस्ता है, जिसके मोबाइल-ओनली प्लान की कीमत भी 149 रुपये प्रति माह है। वार्षिक अमेजन प्राइम वीडियो सब्सक्रिप्शन की कीमत 1,499 रुपये है, हालांकि एक मोबाइल-ओनली एडिशन 599 रुपये प्रति वर्ष के लिए उपलब्ध है।