डेटा के लिए खत्म करो अब रोना! 84 दिन के लिए पाएं 168GB डेटा, फ्री कॉलिंग; 2GB की कीमत मात्र ₹9

जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल सभी अपने यूजर्स 2GB डेली डेटा प्रीपेड प्लान ऑफर करती हैं वो भी बहुत कम पैसों में। इन प्लान्स लगभग 700 से 900 रुपये के है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका रोज का खर्च 9 रु है

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 16 Apr 2022 04:48 PM

