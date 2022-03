Jio को भारी नुकसान: 93.22 लाख ग्राहकों ने छोड़ा साथ, Airtel पर मेहरबान हुए लोग

टैरिफ वृद्धि के बाद, Jio अपने टोटल सब्सक्राइबर बेस से इनएक्टिव यूजर्स को हटा रहा है। Jio ने जनवरी 2022 के दौरान 9.3 मिलियन यूजर्स (93,32,583) को खो दिए हैं। एयरटेल ने जनवरी 2022 में कुल 7,14,199 जोड़े।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Thu, 31 Mar 2022 03:24 PM

