Jio लाया 4 धांसू प्लान: 3 महीने Disney+ Hotstar एकदम मुफ्त, साथ में फ्री कॉल्स और SMS

जियो ने चार प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं, जो Disney+ Hotstar Mobile के 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। इन प्लान की कीमत 151 रुपये, 333 रुपये, 583 रुपये और 783 रुपये हैं। चलिए डिटेल में जानें

इस खबर को सुनें