IRCTC की कमाल सर्विस: बिना पैसे दिए घर बैठे बुक करें Train Ticket, नई है ट्रिक

गर्मी की छुट्टियों में अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रेन से कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन पैसे या बजट कम होने की वजह से ट्रिप नहीं कर पा रहे हैं तो इस खबर को पढ़ने के बाद आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं IRCTC की एक खास सर्विस के बारे में जो आपको बहुत पसंद आ सकती है। इस सर्विस की मदद से अब बिना उस समय पैसे दिए टिकट बुक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है ये खास तरीका और कैसे आप इसे कर सकते हैं यूज।

IRCTC का नया फीचर

IRCTC Paytm के जरिये बिना पैसे दिए ट्रेन टिकट बुक करने का ऑप्शन देती है। इस सर्विस का नाम Buy Now, Pay Later है। Paytm से टिकट का पैसा देने पर यूजर्स टिकट बुक करने के लिए Buy Now, Pay Later को इस्तेमाल कर सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए Paytm Postpaid का इस्तेमाल करने पर आपको उसके 30 दिन बाद पैसा वापस देने होता है। इसके जरिए आप बिना तुरंत पैसे दिए ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं।

बिना पैसे दिए इस तरह बुक करें Train Ticket

1. ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल डिवाइस पर IRCTC ऐप डाउनलोड करें और लॉग इन करें।

2. अपनी यात्रा की डिटेल्स डालें। इसमें स्टेशन की जानकारी समेत तारीख भी डालनी होगी।

3. फिर ट्रेन सेलेक्ट करें और टिकट बुक करने के लिए आगे बढ़ें।

4. जब आप पेमेंट विंडो पर पहुंचेगे तो आपको Buy Now, Pay Later को चुनना होगा।

5. Paytm Postpaid पर क्लिक करें और अपने Paytm के लॉगइन डिटेल्स डालकर आगे बढ़ें।

6. क्रेडेंशियल डालने के बाद, आपको एक वेरिफिकेशन एसएमएस प्राप्त होगा।

7. बुकिंग को कंफर्म करने के लिए OTP डालें।