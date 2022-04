हिंदी न्यूज़ गैजेट्स गेमिंग लवर्स की मौज! आ रहा नया iQOO Z6 Pro, 25 हजार से कम में सबसे पावरफुल फोन

कंपनी ने दावा किया है कि 550,000 पॉइंट के AnTuTu स्कोर के साथ यह "25K सेगमेंट में भारत का सबसे तेज स्मार्टफोन" होगा। GSMArena की रिपोर्ट के मुताबिक फोन स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर के साथ आएगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Mon, 11 Apr 2022 08:22 AM

