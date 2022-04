20 April को दस्तक देगा 25,000 रुपये से कम का सबसे धाकड़ Smartphone, फीचर्स जान आ जाएगा दिल

20 April को दस्तक देगा 25,000 रुपये से कम का सबसे धाकड़ Smartphone, फीचर्स जान आ जाएगा दिल

iQOO Z6 Pro भारत में 20 अप्रैल, 2022 को दस्तक दे सकता है। इस फोन की कीमत बाजार में 25,000 रुपये से कम हो सकती है और ये इस प्राइस रेंज में आने वाला सबसे तेज स्मार्टफोन हो सकता है। आइए जानते हैं फीचर्स:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Sat, 09 Apr 2022 03:29 PM

इस खबर को सुनें