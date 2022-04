हिंदी न्यूज़ गैजेट्स भारत आ रहा iQoo का नया Smartphone; धाकड़ फीचर्स और गजब लुक का है कॉम्बीनेशन, कीमत भी बस इतनी

iQOO Z6 को पिछले महीने भारत में iQOO Z5 के सक्सेसर के रूप में लॉन्च किया गया था। अब खबर है कि iQOO Z6 Pro भारत में लॉन्च होने वाला है, इस फोन की कीमत 25,000 रुपये के लगभग होने का अनुमान है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Fri, 08 Apr 2022 09:06 AM

