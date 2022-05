iQOO Z6 Pro और Z6 44W की पहली सेल में धमाकेदार डील, 3 हजार रुपये तक की छूट के साथ खरीदें नए फोन

आइकू Z6 प्रो और आइकू Z6 44W की आज पहली सेल है। सेल में इन दोनों फोन को आप 3 हजार रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। इसके अलावा अमेजन पर सभी यूजर्स को 1 हजार रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिलेगा।

इस खबर को सुनें