iQOO Z3 का टीजर आया सामने, जल्द लॉन्च हो सकता है फोन

iQOO Z3 स्मार्टफोन भारत में जल्द एंट्री करेगा। कंपनी ने अपने ऑफिशल ट्विटर हैंडल से iQOO Z सीरीज के एक स्मार्टफोन को टीज किया है, जिसे iQOO Z3 माना जा रहा है। टीजर में इस फोन को कंपनी ने #FullyLoaded बताया है। iQOO Z3 चीन में लॉन्च किया जा चुका है। यह फोन iQOO Z1 और 1x का सक्सेसर है। चीन में इस फोन की शुरुआती कीमत 1699 रुपये (करीब 18,900 रुपये) है।

फोन तीन कलर ऑप्शन- क्लाउड ऑक्सीजन, डीप स्पेस और नेब्युला में आता है। भारत में यह कौन सी तारीख को लॉन्च होगा इस बारे में कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, रिपोर्ट्स की मानें तो यह भारत में 10 से 15 जून के बीच दस्तक दे सकता है। फिलहाल आइए जानते हैं iQOO Z3 में क्या फीचर और स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं।

Something's round the corner.



And it's THE thing to watch out for!



Guess what's gonna take you by storm!



Stay tuned for the #FullyLoaded pic.twitter.com/h8wEFVD0Nd