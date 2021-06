iQOO Z3 5G 8 जून को होगा लॉन्च, स्नैपड्रैगन 768G और एक्स्टेंडेड रैम फीचर से लैस है स्मार्टफोन

iQOO Z3 स्मार्टफोन का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। कंपनी ने आज ट्वीट करके कन्फर्म किया कि यह फोन 8 जून को दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने शेयर किए गए ट्वीट में बताया कि यह स्नैपड्रैगन 768G 5G के साथ आने वाला भारत का पहला स्मार्टफोन है। फोन की सेल ऐमजॉन पर होगी और कंपनी ने लॉन्च व सेल से जुड़े अपडेट्स के लिए 'Notify Me' बटन भी माइक्रोसाइट पर लाइव कर दिया है। कंपनी 4 जून तक इसके खास फीचर्स का खुलासा करती रहेगी।

The wait is almost over! We're all set to welcome the #Fullyloaded iQOO Z3 at 12PM, 8th June.



The performance of India’s 1st Smartphone with Snapdragon 768G 5G will blow your mind. Excited? We are too.#iQOOZ3, it’s made for Gen Z.



