iQOO Neo6 की जल्द होगी भारत में एंट्री, 80W की फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगा दमदार प्रोसेसर और डिस्प्ले

iQOO Neo6 को BIS पर देखा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फोन बहुत जल्द भारत में लॉन्च होगा। फोन में 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 64MP का प्राइमरी कैमरा और पावरफुल स्नैपड्रैगन चिपसेट लगा है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Tue, 19 Apr 2022 05:17 PM

इस खबर को सुनें