हिंदी न्यूज़ गैजेट्स लो आ गया 12GB RAM वाला iQoo Neo 6 फोन, कलर और फीचर्स देखते ही हो जाओगे फैन

iQoo Neo 6 को बुधवार को ब्रांड के लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च किया गया। नया iQoo फोन 120Hz AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें ट्रिपल रियर कैमरे हैं। देखें कीमत-फीचर्स की पूरी डिटेल

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Wed, 13 Apr 2022 07:44 PM

