हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 13 अप्रैल को आएगा iQOO का एक और पावरफुल फोन, मिलेगा जबर्दस्त कैमरा और प्रोसेसर

आइकू नियो 6 स्मार्टफोन 13 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। कंपनी इस फोन को सबसे पहले चीन में लॉन्च करने वाली है। इस फोन में 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ कई बेहतरीन फीचर मिलने की उम्मीद है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Thu, 31 Mar 2022 04:14 PM

