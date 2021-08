50MP कैमरे और 120W फ़ास्ट चार्जिंग वाले iQoo 8 और iQoo 8 Pro लॉन्च, जानिए इन दमदार फोन की कीमत

हिंदी न्यूज़ › गैजेट्स › 50MP कैमरे और 120W फ़ास्ट चार्जिंग वाले iQoo 8 और iQoo 8 Pro लॉन्च, जानिए इन दमदार फोन की कीमत

गैजेट्स 50MP कैमरे और 120W फ़ास्ट चार्जिंग वाले iQoo 8 और iQoo 8 Pro लॉन्च, जानिए इन दमदार फोन की कीमत Published By: Himani Gupta Wed, 18 Aug 2021 08:14 AM लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली