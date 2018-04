IPL live streaming: Jio, Airtel पर इस तरह देखें IPL Match Live Streaming

IPL match live streaming online, srh vs rr match live streaming, ipl streaming free on jio, airtel: IPL 2018 की शुरुआत हो चुकी है। 7 अप्रैल को शुरू हुआ IPL 2018 51 दिनों तक खेला जाएगा। IPL 2018 का फाइनल मुकाबला 27 मई को खेला जाना है।

साल 2008 में शुरू हुआ आईपीएल का सफर लगातार हर साल आगे बढ़ता जा रहा है। इस बार आईपीएल का 11वां सीजन खेला जा रहा है। IPL 2018 में सोमवार यानि आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स (SRH Vs RR) के बीच मुकाबला है। मालूम हो कि इस बार दोनों टीमों के कप्तान हाल ही में बदले गए हैं। राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी अजिंक्य रहाणे कर रहे हैं तो वहीं, सनराईजर्स हैदराबाद की कप्तानी केन विलियमसम कर रहे हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज राजस्थान रॉयल्स की लाइव स्ट्रीमिंग (srh vs rr live streaming) स्टार नेटवर्क पर दिखाई जा रही है। इसके अलावा सनराईजर्स हैदराबाद वर्सेज राजस्थान रॉयल्स (sunrisers hyderabad vs rajasthan royals live streaming) हॉटस्टार, जियो, एयरटेल के माध्यम से भी देखी जा सकती है।

IPL match live on hotstar : हॉटस्टार पर आईपीएल मैच देखने के लिए सबसे पहले यूजर्स को एक ऑल स्पोर्ट पैक (Hotstar All Sport Pack) लेना होगा। हॉटस्टार ऑल स्पोर्ट पैक की कीमत 299 रुपये है। इस पैक के अंदर हॉटस्टार यूजर्स को एक साल तक कई खेल की फ्री स्ट्रीमिंग देखने को मिल सकेगी। इसके अलावा srh vs rr live streaming देखने के लिए यूजर्स Jio को भी चुन सकते हैं।

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals live streaming free के लिए आप Jio का सहारा ले सकते हैं। अगली स्लाइड में जानिए, ipl live streaming on jio

