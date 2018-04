IPL 2018 Live Streaming, MI vs RCB: मोबाइल पर ऐसे लाइव देख सकते हैं मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मैच

ipl live streaming, ipl live score, how to watch ipl match online, mi vs rcb live score: आईपीएल 2018 (IPL 2018) में आज यानि मंगलवार को मुंबई इंडियंस (MI) का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। मालूम हो कि आईपीएल 2018 के इस सीजन में मुंबई इंडियंस ने तीन मैच खेले हैं और एक भी मैच में जीत हासिल नहीं हुई है।

आईपीएल 2018 के मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच मुकाबले को मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग के साथ देखा जा सकता है। Mi vs RCB Live Streaming देखने के लिए यूजर्स को अपने मोबाइल पर हॉटस्टार एप (Hotstar App) को डाउनलोड करना होगा। Hotstar पर आईपीएल समेत पूरे एक साल के लिए विभिन्न स्पोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए हॉटस्टार 299 रुपये का रिचार्ज कराना होगा।

IPL 2018 live streaming के लिए Jio यूजर्स और Airtel यूजर्स को विशेष सुविधा मिल रही है। आईपीएल प्रेमी mi vs rcb live streaming को जियो टीवी पर फ्री में देख सकते हैं। इसके अलावा एयरटेल यूजर्स को Airtel TV App को डाउनलोड करके आईपीएल मैच लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है।