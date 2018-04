IPL 2018 Live Streaming, SRH vs RR Live Streaming Free: Jio पर ऐसे Free में देखें लाइव मैच

IPL 2018 Live Streaming, SRH vs RR Live Cricket Score Streaming: आईपीएल 2018 में आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स मैच खेला जा रहा है। हैदराबाद वर्सेज राजस्थान के इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स (srh vs rr live streaming) को यूजर्स कई जगह देख सकते हैं। srh vs rr live streaming को मुफ्त में देखने के लिए यूजर्स को Jio सिम का इस्तेमाल करने होगा।

जियो पर सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स लाइव स्ट्रीमिंग (srh vs rr live streaming on jio) के लिए यूजर्स को सबसे पहले अपने मोबाइल पर Jio Tv App डाउनलोड करनी होगी। इस दौरान याद रहे कि आपके मोबाइल में Jio सिम लगी हुई हो। इसके बाद ipl live on jio चल जाएगा। जियो पर आईपीएल मैच लाइव देखने के लिए जियो यूजर को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा।

Hotstar पर 299 रुपये में देखें आईपीएल 2018 मैच लाइव

आईपीएल 2018 प्रेमी हैदराबाद और राजस्थान का मैच देखने के लिए हॉटस्टार का भी सहारा ले सकते हैं। Hotstar live streaming के लिए यूजर्स को 299 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। इसके बाद आपको एक साल तक के लिए कई खेल लाइव देखने को मिल जाएंगे।

